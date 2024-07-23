Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепа

Глава США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента Соединенных Штатов.

Об этом говорится на сайте Белого дома. Собственно, там обнародовали соответствующее заявление.

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Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины

В заявлении указано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Делегирование в этом меморандуме применяются к любым положениям любых будущих государственных законов, которые являются такими же или в основном такими же, как положения, на которые ссылается этот меморандум,

– говорится в заявлении.



Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепа / Скриншот с сайта Белого дома