Байден передал ручку, которой подписал ленд-лиз для Украины, конгрессвумен украинского происхождения

Президент США в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины.

После подписания исторического и важного документа для нашего государства Джо Байден передал ручку, которой сделал подпись, Виктории Спартц, передает 24 канал.

К теме Американцы сбросили с себя ядерный шантаж, – Пионтковский

Она – первая этническая украинская конгрессвумен от Республиканской партии.

Известно, что для подписания закона о ленд-лизе Байден воспользовался той же ручкой, которой это было сделано в последний раз – в 1941 году, во время Второй мировой войны.

Что говорил Байден после подписания ленд-лиза

При подписании Байден подчеркнул, что этот документ оказывает важную помощь украинскому народу в борьбе за демократию и свободу. Президент США констатировал, что Россия совершает настоящие зверства в Украине.

Также глава Штатов добавил, что некоторые шаги затратны, но скрываться от агрессии России будет еще затратнее.

Президент США также напомнил, что ленд-лиз последний раз применяли еще во время Второй мировой войны. Тогда Штаты поставляли оружие в Европу и помогали странам-союзницам побороть нацистов. Но на этот раз Европа еще больше нуждается в помощи, а поддержка Украины важна для всех, ведь Путинская война захотела разрушить не только демократическое будущее Украины, но и Европы.

Почему ленд-лиз важен для Украины

Подписание закона позволяет президенту США получать расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Соединенные Штаты теперь смогут поставлять оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре. Палата представителей США одобрила документ еще 28 апреля, вчера, 9 мая, его подписал Джо Байден.

Лэнд-лиз позволит американским властям "одолжить" Украине необходимое оружие и не только. А мы сможем пользоваться вооружением "пока оно нужно и пока не сломается".

Оплата за такую аренду, в том числе вооружение, символична, но все детали возврата или оплаты будут обсуждаться после войны.

Реакция украинских политиков на подписание закона о ленд-лизе

Зеленский вечером 9 мая поблагодарил Байдена и американский народ за поддержку Украины в борьбе за свободу и будущее. Украинский лидер подчеркнул, что победа обязательно будет, а подписание закона о ленд-лизе – исторический шаг. Глава Украины убежден, что Украина снова вместе победит и защитит демократию в мире, как и 77 лет назад.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия годами не слушала слова, поэтому теперь слушает оружие всего цивилизованного мира.

Украинский премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что подписание закона очень важно для нашего государства. Он отметил, что теперь поставки американского оружия Украине не будут иметь никаких ограничений, а во время Второй мировой войны именно ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Вас может заинтересовать – Обращение Зеленского за 9 мая: видео