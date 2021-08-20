Накануне стало известно, что США представит министр транспорта Пит Бутиджедж, однако этого не произойдет. Об этом на брифинге 20 августа рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

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Кто заменит Бутиджеджа

Пресс-секретарь Владимира Зеленского отказался называть имя нового представителя Белого дома. Он посоветовал дождаться официальных заявлений.

Об этом Соединенные Штаты пусть сообщат сами, чтобы избежать недоразумений,

– добавил Никифоров.

Издание "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники сообщает, что в США избрали чиновника, который больше касается отношений с Украиной. Также его называют "стратегически важным представителем" накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Несмотря на єто, имени нового представителя США на Крымской платформе пока не называют.

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