Накануне стало известно, что США представит министр транспорта Пит Бутиджедж, однако этого не произойдет. Об этом на брифинге 20 августа рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.
Интересно Крым – это рестарт Украины как международного игрока, – Кулеба
Кто заменит Бутиджеджа
Пресс-секретарь Владимира Зеленского отказался называть имя нового представителя Белого дома. Он посоветовал дождаться официальных заявлений.
Об этом Соединенные Штаты пусть сообщат сами, чтобы избежать недоразумений,
– добавил Никифоров.
Издание "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники сообщает, что в США избрали чиновника, который больше касается отношений с Украиной. Также его называют "стратегически важным представителем" накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом.
Несмотря на єто, имени нового представителя США на Крымской платформе пока не называют.
Саммит Крымской платформы: главное
- Саммит Крымской платформы инициирован еще в 2020 году президентом Владимиром Зеленским.
- Основной его задачей является консолидация стран для деоккупации Крыма.
- В этом году саммит пройдет впервые, 23 августа, в Киеве. На нем будут рассматривать 4 тематические панели.
- Участие в Крымской платформе примут представители 45 стран мира и члены влиятельных организаций.
- Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы принять обращение к международным организациям для противодействия российской агрессии.