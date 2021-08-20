Напередодні стало відомо, що США представить міністр транспорту Піт Бутіджедж, однак цього не станеться. Про це на брифінгу 20 серпня розповів речник президента України Сергій Никифоров.

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Хто замінить Бутіджеджа

Прессекретар Володимира Зеленського відмовився називати ім'я нового представника Білого дому. Він порадив дочекатися офіційних заяв.

Про це Сполучені Штати нехай повідомлять самі, щоб уникнути непорозумінь,

– додав Никифоров.

Видання "Європейська правда", опираючись на власні джерела повідомлило, що в США обрали чиновника, який більше дотичний до відносин з Україною. Також його називають "стратегічно важливим представником" напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом.

Попри те, імені нового представника США на Кримській платформі поки що не називають.

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