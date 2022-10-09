Ядерные угрозы России и новая аннексия – среди тем: Байден поговорил с Шольцем об Украине

Президент США Джо Байден вечером 9 октября побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла о ядерных угрозах Кремля и мобилизации в России.

Разговор длился около часа. Президент и канцлер согласились, что аннексия Россией украинских территорий является массовым нарушением принципов устава ООН.

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Подчеркнули, что это следует рассматривать как попытку насильственного захвата чужой территории. Мир никогда не примет это.

Мобилизация в России – это ошибка, а ядерные угрозы – безответственные

Политики отметили, что объявление "частичной" мобилизации в России было серьезной ошибкой. Это еще раз доказало, какую горькую цену приходится платить самим россиянам за просчеты Путина.

Политические лидеры также обратили внимание на ядерные угрозы России. Подчеркнули, что они безответственные. Сразу предупредили, что этот шаг будет иметь серьезные последствия для страны-агрессора.

Россия только увеличивает свою изоляцию

Байден и Шольц добавили, что чем больше Россия отказывается выполнять международные требования по прекращению боевых действий, тем дальше это приводит ее к международной изоляции. Политики вновь призвали Путина прекратить войну и полностью вывести свои войска с территории Украины. США и Германия будут и дальше оказывать санкционное давление на Россию.

Отдельно политики осудили акты саботажа на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Подытожили, что целенаправленные нарушения критической инфраструктуры недопустимы. За них придется отвечать.

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