Розмова тривала близько години. Президент та канцлер погодились, що анексія Росією українських територій є масовим порушенням принципів статуту ООН.

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Наголосили, що це слід розглядати як спробу насильницького захоплення чужої території. Світ ніколи не сприйме це.

Мобілізація в Росії – це помилка, а ядерні погрози – безвідповідальні

Політики зазначили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії було серйозною помилкою. Це вкотре довело, яку гірку ціну доводиться платити самим росіянам за прорахунки Путіна.

Політичні лідери також звернули увагу на ядерні погрози Росії. Наголосили, що вони безвідповідальні. Одразу попередили, що цей крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для країни-агресора.

Росія лиш збільшує свою ізоляцію

Байден та Шольц додали, що чим більше Росія відмовляється виконувати міжнародні вимоги щодо припинення бойових, тим далі це веде її до міжнародної ізоляції. Відтак політики знову закликали Путіна припинити війну та повністю вивести свої війська з території України. США та Німеччина й надалі чинитимуть санкційний тиск на Росію.

Окремо політики засудили акти саботажу на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2". Підсумували, що цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі. За них доведеться відповідати.

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