Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным, – Ермак

Президент США Джо Байден планирует встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако перед этим американский лидер проведет разговор с Владимиром Зеленским.

Разговор между президентами США и Украины точно состоится. Об этом в интервью заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Разговор может быть до и после встречи

По словам Андрея Ермака, разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена может состояться дважды – до и после разговора с Путиным. Однако здесь есть несколько вариантов.

Точно будет один разговор с президентом, а может быть и два. Может быть, до – с госсекретарем, а потом – с президентом. Но точно будет,

– Ермак.

По словам главы Офиса президента, дипломатические отношения Украины и США находятся на самом высоком уровне. Представители обеих стран коммуницируют по нескольку раз в неделю.

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