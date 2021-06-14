Безопасность для израильтян и палестинцев, – Байден поздравил нового премьера Израиля

Джо Байден поздравил Нафтали Беннета с назначением на пост премьер-министра Израиля. Лидер США подчеркнул, он на протяжении десятилетий последовательно поддерживал отношения между 2 странами.

Во время телефонного разговора Байден также заверил, что Штаты непоколебимы в вопросе поддержки Израиля. В частности, страны будут тесно сотрудничать в усилиях, "направленных на установление мира, безопасности и благосостояния израильтян и палестинцев".

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Пресс-служба Белого дома заявила, что Байден намерен углубить сотрудничество между США и Израилем во многих вызовах и возможностях, которые стоят перед регионом.

Лидеры согласились, что будут проводить консультации по всем вопросам, которые касаются региональной безопасности, включающей вопросы Ирана,

– говорится в сообщении.

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