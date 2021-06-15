Власти Швейцарии подготовилась к встрече политиков. На мосту Женевы развесили флаги США и России.
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Как встречали кортеж Байдена
В сети опубликовали, как встречали президентский кортеж американского президента. Так, около 40 автомобилей ехали через кантон Гран-Саконекс. Люди эмоционально выкрикивали и махали руками.
Встреча Байдена и Путина: что нужно знать
- Инициировал встречу Байден еще в апреле. Договорились провести ее на нейтральной территории – в Женеве.
- Кстати, во время встречи в городе запретили летать беспилотникам, огородили место, где будет мероприятие, металлическим забором, запретили парковаться возле него, и пригласили из других кантонов страны еще в 2000 правоохранителей на помощь к такому же количеству местных.
- В России рассказали о темах встречи. В частности, обсудят Украину, COVID-19, экономику. Среди прочего будут разговаривать о Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Афганистане, задержании россиян в третьих странах.
- Кстати, ранее Байден обещал, что в разговоре с Путиным будет очень прямолинейным.
- После разговора президенты не будут давать общую пресс-конференцию. Они будут общаться с журналистами отдельно.