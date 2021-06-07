Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Владимир Зеленский и Джозеф Байден провели телефонные переговоры. Во время разговора Байден пригласил украинского президента в Белый дом.

Вероятный визит Зеленского в администрацию Байдена состоится уже этим летом. Такую предварительную информацию обнародовал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Важно Зеленский поговорил с Байденом: главные тезисы из разговора президентов

Зеленский поедет в США летом

Встреча двух президентов запланирована на лето 2021. Ориентировочно она состоится после того, как президент США вернется из Европы.

Советник президента США подчеркнул, что Байден будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее европейские и евроатлантические стремления.

Как рассказал в своем твиттере журналист Кристофер Миллер, Зеленский якобы сказал Байдену, что ждал приглашения в США в течение 2 лет.

Впоследствии Владимир Зеленский в своем твиттере написал, что поедет в США в июле 2021 года.

Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США,

– написал Зеленский.

Конкретная дата визита Зеленского пока не сообщается.

О чем говорили Байден и Зеленский