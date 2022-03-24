Байден пригрозил России обязательной реакцией при использовании химического оружия
Источник:пресс-конференция Джо Байдена
Реакция НАТО и США, в частности, будет немедленной, если Россия применит химическое оружие. Ответ Североатлантического союза будет зависеть от характера угрозы.
Об этом сказал президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции в Брюсселе. Глава Белого дома посещал саммит НАТО и встречу "Большой семерки".
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НАТО предупредило Москву касательно использовании химического оружия
После саммита НАТО страны-члены Альянса приняли итоговое заявление. Кроме призыва к России прекратить военные действия и вывести войска из Украины, обращение касалось и соучастия Беларуси в войне.
Североатлантический альянс пообещал помочь Украине средствами в области кибербезопасности и защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера. В НАТО заверили, что использование Россией химического или биологического оружия приведет к тяжелым последствиям.Обратите внимание!
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