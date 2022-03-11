Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, – СМИ

Джо Байден выступает за то, чтобы прекратить нормальные торговые отношения с Россией. Президент США считает, что такой шаг необходим на фоне войны, которую Москва развязала против Украины.

Таким образом Вашингтон стремится надавить на Путина и заставить его прекратить крупнейшую в Европе войну со времен Второй мировой. Американские СМИ пишут об этом, ссылаясь на собственные источники.

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Потребуется согласование Конгресса

В администрации Байдена объяснили, что для лишения России статуса "постоянных нормальных торговых отношений" понадобится акт Конгресса. Впрочем, представители обеих его палат уже выразили поддержку такому шагу.

Статус постоянных нормальных торговых отношений (PNTR) – это юридическое обозначение в Соединенных Штатах свободной торговли с иностранным государством.

Ранее в США наложили запрет на импорт российского газа, нефти и энергии. Отметим, что такой шаг, несмотря на возможный рост цен, поддерживают более 80% американцев.

Больше о запрете США на импорт российской нефти: смотрите видео