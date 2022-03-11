У такий спосіб Вашингтон прагне натиснути на Путіна й змусити його припинити найбільшу в Європі війну з часів Другої світової. Американські ЗМІ пишуть про це, посилаючись на власні джерела.

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Потрібне буде погодження Конгресу

В адміністрації Байдена пояснили, що для позбавлення Росії статусу "постійних нормальних торговельних відносин" знадобиться акт Конгресу. Втім, представники обох його палат вже висловили підтримку такому кроку.