Президент США Джо Байден заявил о необходимости усилить способности стран восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз.

Глава Штатов также отметил, что важно повышать уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям противников. Об этом он сообщил во время участия в саммите "Бухарестской девятки".

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Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию (внешних угроз – 24 канал),

– проинформировали в Белом доме.

Кроме этого, Джо Байден подчеркнул стремление к более тесному сотрудничеству с девятью странами-членами НАТО в Центральной Европе и Балтийском и Черноморском регионах по всем вызовам, в частности:

глобальной безопасности здоровья;

изменении климата;

энергетической безопасности;

восстановлении глобальной экономики.

Обратите внимание! Саммит "Бухарестской девятки", который объединяет 9 стран восточного фланга НАТО – Польшу, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Венгрию, Словакию, Чехию и Болгарию, состоялся 10 мая.

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