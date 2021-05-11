Байден призвал к усилению восточного фланга НАТО
Президент США Джо Байден заявил о необходимости усилить способности стран восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз.
Источник:Белый дом
Глава Штатов также отметил, что важно повышать уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям противников. Об этом он сообщил во время участия в саммите "Бухарестской девятки".
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Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию (внешних угроз – 24 канал),
– проинформировали в Белом доме.
Кроме этого, Джо Байден подчеркнул стремление к более тесному сотрудничеству с девятью странами-членами НАТО в Центральной Европе и Балтийском и Черноморском регионах по всем вызовам, в частности:
- глобальной безопасности здоровья;
- изменении климата;
- энергетической безопасности;
- восстановлении глобальной экономики.
Войска России возле границ Украины: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает своих военных и технику к границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Якобы их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- Однако 23 апреля международные расследователи проинформировали, что техника 41 армии России остается у нашей границы.
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