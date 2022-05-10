Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение 33 миллиардов на оборонную помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине.

США продолжат поддерживать Украину

Об этом говорится в заявлении американского лидера. Байден отметил, что это "срочная потребность"

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10 дней назад я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимую военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от российской агрессии,

– отметил Байден.

Американский президент подчеркнул, что потребность насущная. Средства, которые были предоставлены двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов, были чрезвычайно важны для успеха Украины на поле боя.

Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно 10 дней до достижения этого критического срока,

– добавил Джо Байден.

И призвал Конгресс немедленно принять украинский законопроект о дополнительном финансировании и передать его ему на стол в течение следующих нескольких дней.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ – важная помощь украинскому народу в борьбе за демократию.

Американский президент заверил в поддержке Штатами Украины, несмотря на то, что некоторые шаги затратны. Впрочем, попытки спрятаться от российской агрессии – нанесут еще больше затрат.

Джо Байден добавил, что Европа сейчас нуждается в еще большей помощи, чем 77 лет назад, ведь путинская война имеет целью разрушить не только демократическое будущее Украины, но и всю Европу.

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