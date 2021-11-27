Байден призвал отказаться от интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19

Президент США Джо Байден 26 ноября призвал отказаться от интеллектуальной собственности на вакцины против коронавирусной болезни. Призыв этот, прежде всего, адресован производителям этих препаратов.

Байден убежден, что вакцины против COVID-19 нужно производить во всем мире. И просит поразмышлять об этом министров, которые на следующей неделе соберутся на совещание в рамках ВТО (Всемирной торговой организации).

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Байден просит мир подумать об отказе от интеллектуальной собственности на вакцину

Президент США Джо Байден призвал страны, в которых расположены производства вакцин против коронавируса, отказаться от интеллектуальной собственности на эти препараты. Глава Белого дома убежден, что столь важные вакцины следует продуцировать по всему миру.

Призываю страны, которые соберутся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на призыв США об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19,

– говорится в заявлении Байдена.

Он также напомнил, что эта инициатива в США (и не только) была озвучена уже давно, еще весной 2021 года. Но сейчас она приобрела особую актуальность – из-за появления нового опасного штамма коронавируса, который назвали греческой буквой Омикрон.

Кратко о предыдущих заявлениях об отказе от интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса

Лидеры стран Евросоюза обсуждали возможность отмены патентов на вакцину от коронавируса в начале мая.

Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель выступила против такой инициативы, потому что, мол, это может привести к потере контроля за качеством препаратов.

А вот Папа Римский Франциск I поддержал идею временно остановить действие патентов – чтобы вакцины стали доступнее.

Дело в том, что вакцин не хватает на весь мир. А если бы временно остановили действие патентов, то этих препаратов можно было бы производить гораздо больше.