Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Лидер США призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Джо Байден также подчеркнул непоколебимую поддержку Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Важно Байден поговорил по телефону с Путиным о Донбассе

Что сказал Байден

Президент США заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Президент озвучил наше беспокойство внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность,

– говорится в заявлении Белого дома.

Также Байден подтвердил свою цель построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, которые отвечают интересам США. Напоследок он предложил встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего круга вопросов, стоящих перед США и Россией.

Обострение на Донбассе: главное

С начала 2021 года оккупанты на Донбассе начали активно обстреливать позиции ВСУ. Тогда штаб ООС несколько раз в неделю начал сообщать о погибших.

Тогда штаб ООС несколько раз в неделю начал сообщать о погибших. Интересно, что время эскалации конфликта на Донбассе пришелся на вступление в должность нового главы США Джо Байдена. Говорят, что таким образом Путин "испытывает" своего американского коллегу.

26 марта в результате циничного обстрела боевиков, продолжался несколько часов, оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Еще 2 украинских бойцы получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.

А уже в начале апреля украинская разведка зафиксировала, что Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым.

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