Байден запросил рекордную сумму на оборону – из-за Украины и Тайваня, – Reuters

Президент США Джо Байден запросил на оборону в мирное время рекордную сумму в 886 миллиардов долларов. Якобы сумма обусловлена войной в Украине и угрозой Китаю.

На фоне вторжения России в Украину и угрозы со стороны Китая Конгресс дал понять, что увеличит расходы на оборону по запросу Байдена в течение многомесячного бюджетного процесса.

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Больше, чем было анонсировано

Запрос выделить 842 миллиарда долларов для Пентагона с дополнительными 44 миллиардами долларов, предназначенными для программ, связанных с обороной, в Федеральном бюро расследований, Министерстве энергетики и других агентствах. Бюджет национальной безопасности достигает 886 миллиардов долларов, что на 28 миллиардов превышает прошлогодние 858 миллиардов долларов,

– пишет издание.

Отмечают, что этот бюджет будет первым, на который будут закупаться ракеты и другие боеприпасы по многолетним контрактам, что является обычным делом для самолетов и кораблей.

Пентагон сигнализировал о постоянном спросе у ведущих производителей боеприпасов, таких как Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp и Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Кроме того, предусмотрено, что деньги пойдут на повышение заработной платы военнослужащих на 5,2%, а также исследования и разработки вооружения.

В бюджете не предусмотрена дополнительная финансовая помощь

СNN пишет, что "из-за непостоянства войны" в новом бюджете Пентагона не предусмотрено выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

Бюджетный запрос Пентагона на 842 миллиарда долларов на 2024 год не включает дополнительное финансирование Украины в ее войне против России из-за непредсказуемости долгосрочности конфликта,

– пишет издание со ссылкой на официальных лиц.

Отмечают, что бюджетный запрос Пентагона на 2024 финансовый год содержит 300 миллионов долларов на содействие безопасности Украине, "которая всегда была в бюджете", но в ином случае "другого финансирования Украины в запросе нет".

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине примерно 30 миллиардов долларов помощи.