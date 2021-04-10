Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".

Политик считает, что именно такая сумма необходима, чтобы обеспечить военные нужды. Об этом говорится в проектах бюджета США на 2022 финансовый год.

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Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизационное поведение России,

– говорится в сообщении.

Среди других целей финансирования оборонного ведомства указаны:

поддержка исследований,

оптимизация военного судостроения,

модернизация сил ядерного сдерживания.

Справка. 45 президент США Дональд Трамп говорил, что в случае победы на выборах, заложит в бюджет 722 миллиарда долларов на военные нужды.

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