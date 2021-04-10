Байден просит у конгресса деньги на сдерживание России и Китая
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".
Источник:Белый дом
Политик считает, что именно такая сумма необходима, чтобы обеспечить военные нужды. Об этом говорится в проектах бюджета США на 2022 финансовый год.
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Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизационное поведение России,
– говорится в сообщении.
Среди других целей финансирования оборонного ведомства указаны:
- поддержка исследований,
- оптимизация военного судостроения,
- модернизация сил ядерного сдерживания.
Главное об отношениях США и России
- После того, как Россия начала стягивать свои войска к границе с Украиной, Вашингтон призвал Москву объяснить такие действия.
- Байден и американские министры заявили об абсолютной поддержке Украины в конфликте.
- Кроме того, в США подготовили новые пакеты санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2".
- В России назвали такое поведение американцев "тупой линией".
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