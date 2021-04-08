Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США являются непредсказуемыми. По его словам, это обязывает страну готовиться к ухудшению развития событий.

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По мнению Пескова, очень плохо, что отношения России и США являются непредсказуемыми. Как он рассказал, российское государство сейчас находится в мобилизованном состоянии, ведь имеет "агрессивно настроенного собеседника".

Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям,

– подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Обратите внимание! Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство не понимает, почему Россия накапливает войска вблизи украинской границы. Кирби подчеркнул, что США внимательно следят за их передвижением.

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