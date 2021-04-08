У Путина готовятся к ухудшению отношений с США
Россия готовится к ухудшению отношений с Америкой из-за вероятности введения новых санкций США. В частности, Кремль постоянно находится в мобилизованном состоянии.
Источник:24 канал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США являются непредсказуемыми. По его словам, это обязывает страну готовиться к ухудшению развития событий.
Читайте также В США подготовили 2 пакета санкций в отношении "Северного потока-2"
По мнению Пескова, очень плохо, что отношения России и США являются непредсказуемыми. Как он рассказал, российское государство сейчас находится в мобилизованном состоянии, ведь имеет "агрессивно настроенного собеседника".
Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям,
– подчеркнул пресс-секретарь президента России.
К теме Будет ездить и всем угрожать, – Кремль о спецпредставителе США по "Северному потоку-2"
Отношения США и России: последние новости
- После того, как президент США Джозеф Байден назвал Владимира Путина "убийцей", Россия вызвала своего посла из США и начала требовать извинений от главы Белого дома.
- По данным американских СМИ, в администрации Байдена готовятся выслать российских дипломатов и ввести санкции против окружения Владимира Путина.
- В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябко заявил, что российское государство и США ведут контакты по Украине на высоком уровне.
Поделиться новостью