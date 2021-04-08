У Путіна готуються до погіршення відносин з США
Росія готується до погіршення відносин з Америкою через ймовірність введення нових санкцій США. Зокрема, Кремль постійно перебуває у мобілізованому стані.
Джерело:24 канал
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що дії США є непередбачуваними. За його словами, це зобов'язує країну готуватися до погіршення розвитку подій.
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На думку Пєскова, дуже погано, що відносини Росії та США є непередбачуваними. Як він розповів, російська держава наразі перебуває у мобілізованому стані, адже має "агресивно налаштованого співрозмовника".
Розумієте, ворожість і непередбачуваність дій американської сторони в цілому зобов'язує нас до того, щоб бути готовими до гірших сценаріїв,
– наголосив прессекретар президента Росії.
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