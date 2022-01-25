Байден проведет два секретных брифинга из-за обострения ситуации вокруг Украины, – СМИ

На фоне обострения ситуации вокруг Украины Джо Байден проведет два секретных брифинга. В них примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Встреча состоится 25 января после того, как 8 500 военных США были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможной переброской в страны Восточной Европы.

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По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. По словам источника, говорилось также и о секретном брифинге для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.

Что этому предшествовало

Американские СМИ писали, что Джо Байден рассматривает возможность перебросить несколько тысяч солдат в Восточную Европу. Вашингтон также думает о размещении авиации и кораблей.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Пентагон привел 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Соединенные Штаты проводят консультации с союзниками. Они действительно уточняют военные планы для всех сценариев.

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