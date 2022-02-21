Байден провел с Зеленским секретный разговор, – Белый дом
21 февраля 2022 , 22:19Читати новину українською
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден провел с украинским коллегой Владимиром Зеленским 21 февраля секретный разговор.
Этот разговор был днем. Кроме того, вечером политики созвонились еще раз.
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О секретном разговоре пока подробностей нет.
Что известно о вечернем разговоре президентов
Байден с Зеленский вечером говорили около 35 минут. Темами были последние события вокруг Украины.
Белый дом обещает впоследствии обнародовать детали. США должны выдать заявление по результатам разговора.
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