Байден провел с Зеленским секретный разговор, – Белый дом

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден провел с украинским коллегой Владимиром Зеленским 21 февраля секретный разговор.

Этот разговор был днем. Кроме того, вечером политики созвонились еще раз.

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О секретном разговоре пока подробностей нет.

Что известно о вечернем разговоре президентов

Байден с Зеленский вечером говорили около 35 минут. Темами были последние события вокруг Украины.

Белый дом обещает впоследствии обнародовать детали. США должны выдать заявление по результатам разговора.

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