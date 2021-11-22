Байден и Путин во время предстоящего разговора обсудят Украину – Лавров

Пока точно неизвестно, когда состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина, однако одна из тем переговоров уже известна. По словам главы МИД Сергея Лаврова, президенты США и России будут говорить об Украине.

Как сказал Лавров, тему Украины затронут в любом случае. Правда, ни сроки встречи, ни ее формат пока неизвестны.

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В каком именно контексте будут обсуждать ситуацию в Украине – тоже тайна.

Во время очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, бесспорно, украинская тема так или иначе возникнет,

– сказал Лавров.

В то же время министр отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине. Лавров аргументировал это тем, что для этого есть нормандский формат.

"Я имею в виду группу, где непосредственно работают Донецк, Луганск и Киев с помощью ОБСЕ и России. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – добавил глава МИД России.

Также Лавров заявил, что США могут "сильнее повлиять на Украину", чем кто-либо другой.

Встреча Байдена и Путина: что известно

В России заявили, что Джо Байден и Владимир Путин в ближайшее время могут провести онлайн-переговоры по НАТО и Украине.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Песков отметил, что разговор возможно состоится до конца 2021 года, а возможно и позже.

В то же время в США не готовы анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.

Ранее президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции. Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.