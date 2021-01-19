Избранный президент США Джо Байден в ближайшее время намерен направить в Конгресс законодательные предложения о реформировании миграционной сферы. Говорится о введении 8-летнего периода получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличении квот приема беженцев.

Байден хочет упростить миграционные правила: детали

Сразу же после инаугурации 20 января Байден планирует развернуть всеобъемлющее реформирование миграционного законодательства. Предлагаемый пакет должен, в частности, искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Так, согласно 8-летнему плану, миллионы претендентов получат временный статус на 5 лет. А после смогут претендовать на гринкарту, если пройдут проверки в отношении безопасности и будут платить налоги. При соблюдении этих условий через 3 года разрешается подать заявление на гражданство.

Новые правила будут распространяться только на тех претендентов, которые находились на территории США по состоянию на 1 января 2021 года. Участники программы защиты детей мигрантов DACA и лица, прибывающие из охваченных стихийными бедствиями стран, могут подать заявку на гринкарту немедленно.

Коротко о программе DACA

Ее запустили в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Она касается примерно 800 тысяч человек, которых привезли в США детьми и у которых никогда не было легального иммиграционного статуса.

Благодаря этой программе такие люди могут получить временную защиту от депортации и возможность получить разрешение на работу в США.

В сентябре 2017 года администрация президента Дональда Трампа отменила программу.

Иски против этого решения подали 15 штатов, в крупных городах прошли акции протеста.

Что еще известно о миграционной политике Трампа

Неоднократно заявлял, что из США начнут выдворять миллионы нелегальных мигрантов.

Запретил въезд в США мигрантам без медицинского страхования.

Запретил предоставлять вид на жительство иностранцам, которые получают социальную помощь.

Недавно продлил действие двух миграционных запретов, которые закрывали многим владельцам гринкарт и временным иностранным работникам въезд в США.

Для прекращения движения нелегалов строил стену вдоль американо-мексиканской границы. Однако работы до сих пор не завершены.

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Добавим, еще в ноябре 2020 года Байден заявил, что подаст в Сенат законопроект об иммиграции. Этот документ должен позволить получить гражданство более 11 миллионам, незарегистрированным в США.