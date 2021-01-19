Обраний президент США Джо Байден найближчим часом має намір направити до Конгресу законодавчі пропозиції про реформування міграційної сфери. Мовиться про введення 8-річного періоду отримання громадянства для мігрантів без легального статусу, а також збільшення квот прийому біженців.

Байден хоче спростити міграційні правила: деталі

Одразу ж після інавгурації 20 січня Байден планує розгорнути всеосяжне реформування міграційного законодавства. Пропонований пакет має, зокрема, викорінити причини міграційного потоку з країн Центральної Америки. Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Так, згідно з 8-річним планом, мільйони претендентів отримають тимчасовий статус на 5 років. А опісля зможуть претендувати на грінкарту, якщо пройдуть перевірки щодо безпеки та будуть платити податки. За дотримання цих умов через 3 роки дозволяється подати заяву на громадянство.

Нові правила будуть поширюватися тільки на тих претендентів, які перебували на території США за станом на 1 січня 2021 року. Учасники програми захисту дітей мігрантів DACA та особи, що прибувають з охоплених стихійними лихами країн, можуть подати заявку на грінкарту негайно.

Коротко про програму DACA

Її запустили в 2012 році за президента Барака Обами.

Вона стосується приблизно 800 тисяч осіб, яких привезли в США дітьми та які ніколи не мали легального імміграційного статусу.

Завдяки цій програмі такі люди можуть отримати тимчасовий захист від депортації та можливість отримати дозвіл на роботу в США.

У вересні 2017 року адміністрація президента Дональда Трампа скасувала програму.

Позови проти цього рішення подали 15 штатів, в великих містах пройшли акції протесту.

Що ще відомо про міграційну політику Трампа

Неодноразово заявляв, що зі США почнуть видворяти мільйони нелегальних мігрантів.

Заборонив в'їзд у США мігрантам без медичного страхування.

Заборонив надавати посвідки на проживання іноземцям, які отримують соціальну допомогу.

Нещодавно продовжив чинність двох міграційних заборон, що закривали багатьом власникам грінкарт й тимчасовим іноземним працівникам в’їзд до США.

Задля припинення руху нелегалів будував стіну вздовж американсько-мексиканського кордону. Однак роботи досі не завершили.

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Додамо, ще у листопаді 2020 року Байден заявляв, що подасть у Сенат законопроєкт про імміграцію. Цей документ має дозволити отримати громадянство понад 11 мільйонам, незареєстрованих у США.