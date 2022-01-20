Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. Он отметил, что Джо Байден позволяет себе делать заявления, которые, например, не может Владимир Зеленский.

Важно В окружении Байдена есть явные агенты Кремля, – Пионтковский назвал фамилии

Какой план у Байдена

Байден реализует свой план по дипломатическим шагам. На мой взгляд, его заявления призваны решать ряд дипломатических задач. Петр Олещук Политолог

Кроме того, он способствует мобилизации внутриамериканской поддержки Украины. По словам политолога, если президент США не будет четким в своих высказываниях – они не будут иметь никакого влияния.

Готово ли украинское общество

В то же время, Олещук отметил, что мобилизовывать украинское общество в нынешних условиях – нет никакой нужды. Поскольку наши граждане находятся в таком состоянии уже не один год.

Для нас это не что-то новое. Однако усиливать тревожность и панические настроения в Украине абсолютно не нужно. Петр Олещук Политолог

Политолог также добавил, что заявления Байдена о нападении России на Украину вполне справедливы. Поскольку никто не мешал и теоретически не будет мешать России начать массовое вторжение.

Олещук рассказал о стратегии Байдена относительно Украины: смотрите видео

Последняя пресс-конференция Байдена: главное