Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. Он отметил, что Джо Байден позволяет себе делать заявления, которые, например, не может Владимир Зеленский.
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Какой план у Байдена
Байден реализует свой план по дипломатическим шагам. На мой взгляд, его заявления призваны решать ряд дипломатических задач.
Кроме того, он способствует мобилизации внутриамериканской поддержки Украины. По словам политолога, если президент США не будет четким в своих высказываниях – они не будут иметь никакого влияния.
Готово ли украинское общество
В то же время, Олещук отметил, что мобилизовывать украинское общество в нынешних условиях – нет никакой нужды. Поскольку наши граждане находятся в таком состоянии уже не один год.
Для нас это не что-то новое. Однако усиливать тревожность и панические настроения в Украине абсолютно не нужно.
Политолог также добавил, что заявления Байдена о нападении России на Украину вполне справедливы. Поскольку никто не мешал и теоретически не будет мешать России начать массовое вторжение.
Олещук рассказал о стратегии Байдена относительно Украины: смотрите видео
Последняя пресс-конференция Байдена: главное
- На пресс-конференции в Белом доме 19 января президент США Джо Байден рассказал, как планирует сдерживать агрессию России. В частности, он пригрозил Путину новыми санкциями.
- По его словам, после их введения Россию ждет экономическая катастрофа, поскольку "Путин – еще не видел настоящих санкций". В частности, это запрет проводить любые операции с долларом.
- В настоящее время США внимательно наблюдают за дальнейшими шагами государства-агрессора. Они готовы дать ему адекватный ответ.