Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він зазначив, що Джо Байден дозволяє собі робити заяви, які, наприклад, не може Володимир Зеленський.

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Який план у Байдена

Байден реалізує свій план дипломатичних кроків. Як на мене, його заяви покликані вирішувати низку дипломатичних задач. Петро Олещук Політолог

Крім того, так він сприяє мобілізації внутрішньоамериканської підтримки України. За словами політолога, якщо президент США не буде чітким у своїх висловлюваннях – вони не матимуть жодного впливу.

Чи готове українське суспільство

Водночас Олещук зазначив, що мобілізовувати українське суспільство в теперішніх умовах – немає жодної потреби. Оскільки наші громадяни перебувають в такому стані вже не один рік.

Для нас це не є чимось новим. Однак посилювати тривожність та панічні настрої в Україні – абсолютно не потрібно. Петро Олещук Політолог

Політолог також додав, що заяви Байдена стосовно нападу Росії на Україну – цілком справедливі. Оскільки ніхто не заважав і, теоретично, не заважатиме Росії розпочати масове вторгнення.

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