Байден решил вплотную заняться привлечением США к Нормандскому формату

Вашингтон не собирается склонять Украину к одобрению особого статуса для Донбасса, и вообще вопросы Украины за спиной украинской власти Белый дом решать не будет. Так можно коротко охарактеризовать содержание переговоров между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Но, нам ведь важно понять не столько то, что изложено в официальных коммюнике, сколько то, что остается за кадром, или читается между строк. Поэтому сегодня подробно предлагаю разобраться – каковы итоги переговоров Байдена с Путиным и Зеленским, и стоит ли ожидать каких-то подвижек в разрешении конфликта на Донбассе?

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Американский и украинский президенты говорили по телефону

Итак, американский и украинский президенты говорили по телефону около 1,5 часов. Первое на чем акцентировал внимание Белый дом, это факт того, что вопросы Украины без Украины ни США, ни европейские партнеры обсуждать не станут. К тому же США готовы принять активное участие в разморозке Нормандского формата.

В то же время в Офисе Президента Украины добавили, что Зеленский проинформировал Байдена о том, что у Киева есть предложения – как разблокировать выполнение Минских соглашений.



Зеленский проинформировал Байдена о том, что у Киева есть предложения / Фото Getty Images

И вот на этой теме тут же начались громкие спекуляции. Наверняка, речь может идти о пошаговых кластерах, которые были разработаны еще весной этого года, совместно с Германией и Францией, и от которых Россия всячески пытается сбежать.

С другой стороны, заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига заявил, что так как Нормандский формат с треском провалился, ведь почти за 8 лет мир в Украине так и не установился, то Киев прямо сейчас ищет другие, цитирую: "Платформы, механизмы и форматы для разблокирования мирного процесса".

Очевидно, что те же предложения Реджепа Эрдогана стать посредником между Киевом и Москвой также могли быть частью этих поисков.

Следующим этапом в этом процессе может быть встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе, уже на следующей неделе. Но, чтобы подробнее обсудить эти встречи, нам придется сделать небольшое отступление.

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Байден созванивался с европейскими партнерами

Дело в том, что как и после переговоров с Путиным, так и после переговоров с Зеленским, Байден тут же созванивался со своими европейскими партнерами. Но, если после беседы с Путиным, Байден лишь информировал европейцев о результатах переговоров, то после беседы с Зеленским, Байден обсудил возможные наработки для продвижения мирного процесса в Украине.

Хоть в этом не признаются ни в Белом доме, ни в Кремле, но похоже, что Байден решил вплотную заняться привлечением США к Нормандскому формату. К слову, в МИД России уже заявили о том, что Москва не против привлечения США к Нормандскому формату, но пока не понимает роль Вашингтона в переговорном процессе.

Мол, Россия не представляет, что конкретно может предложить США и будет ли Вашингтон склонять Украину к выполнению Минских соглашений на российских условиях.

Но, лично я склоняюсь к тому, что Вашингтон уже привлечен к Нормандскому формату, но не в роли непосредственного участника, а в роли субъекта, который будет координировать действия Франции и Германии извне процесса.

Почему я в этом уверен? И здесь мы возвращаемся к тому, что Байден после переговоров с Путиным и Зеленским связывался с лидерами Франции и Германии. И именно после этих звонков, Макрон заявил о том, что ему нужно срочно провести отдельные встречи с главами Украины и России.



Россия не представляет, что конкретно может предложить США / Фото Getty Images

И здесь мы подходим к будущей встрече Зеленского с Макроном и Шольцом, которые пройдут уже на следующей неделе. Здесь важно отметить, что Макрон с одной стороны заверил, что ЕС и США остаются на стороне Украины, а с другой, что конфликт в Украине без участия Москвы в Нормандском формате закончить невозможно.

Попытка разморозить Нормандский формат

И вот именно встреча Макрона с Зеленским и Путиным, похоже, и станет попыткой разморозить Нормандский формат, но уже с подачи США. Более того, каждая из сторон будет представлять свое видение выхода из тупика, а потому должен быть компромисс.

И на этом этапе тут же начались большие спекуляции, в том числе и западных СМИ. Уже 2 дня в информ пространстве раскручивается тезис о том, что США, в качестве компромисса, пытается склонить команду Зеленского на предоставление частичного особого статуса ОРДЛО. Мол, команда Байдена попытается склонить Украину к такому решению, при этом сделает это в такой способ, чтобы это не выглядело как уступка Путину.

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Но, сразу после телефонного звонка Байдена в Киев, в Белом доме поспешили заверить, что все эти слухи неправда. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

И в этом вопросе я склонен верить Псаки, ведь Киев на это вряд ли согласится. К тому же в Белом доме, похоже, нашли иной способ как уступить Путину.

Вспомните, Владимир Путин, до переговоров с Байденом всячески требовал от Запада правовых гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть гарантий того, что Украина останется без поддержки Альянса. Во время беседы с Путиным, Байден отверг эту красную линию и заявил, что таких гарантий ни он никто другой на Западе давать не будет.

Но, после беседы с европейскими партнерами, Байден вдруг заявил, что несколько лидеров стран НАТО планируют встретиться с российскими представителями, чтобы обсудить вопрос эскалации на границе с Украиной. Мол, гарантий давать не будем, но поговорить с россиянами о том, что же их беспокоит – нужно.



Белом доме, похоже, нашли иной способ как уступить Путину / Фото Getty Images

Это тут же вызвало шквал критики среди восточноевропейских стран. Ведь, очевидно, что эти переговоры могут привести к тому, что Путин таки получит некоторые уступки со стороны Запада. В Эстонии эта инициатива Байдена вызвала, наверное, самую сильную озабоченность.

Путин может получить то, к чему стремился

И вот здесь возникает диссонанс. Ведь с одной стороны Байден заявляет, что Россия не имеет права диктовать модель поведения НАТО, а с другой стороны – приглашает Россию на переговоры о том, что НАТО делает, или не делает. И эти переговоры могут дать Путину то, чего он давно ждал – шанс разделить и править, вбить клин между США и Европой, или даже вбить этот клин между восточной и западной Европой.

Путин, может получить право господствовать в Восточной Европе в обмен на безопасность Западной. Или же получить право вето в Альянсе, чтобы диктовать – кто может присоединится к НАТО, а кто нет.

Да и как мне кажется, довольно глупо начинать переговоры по поводу будущего НАТО с Путиным, который приставил вам к виску пистолет и взвел курок. Ведь, если шантаж сработает сейчас, он будет повторяться постоянно.

Хотя и говорить о том, что все пропало, тоже преждевременно. Ведь, сразу после разговора с Зеленским, Байден связался с лидерами девяти стран, которые формируют Восточный фланг НАТО. Это страны Балтии, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Болгария и Словакия. Лидеров этих стран Байден поспешил заверить, что без их участия уступки Путину точно не будут приниматься.

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Но, даже несмотря на это, не стоит отвергать вероятность того, что Запад все же пойдет на уступки Путину по НАТО. Потому, во время разговора с Байденом, Зеленский заверил, что привлекать Россию к диалогу, в том числе и по разморозке Нормандского формата, стоит лишь после изменения санкционного подхода.

Два предложения Зеленского

После переговоров у Байдена на рассмотрении остались 2 предложения Зеленского. Первое – все те санкции, которыми Запад угрожает Путину за вероятное вторжение в Украину, стоит ввести уже сейчас, а отменить только в том случае, если Кремль отведет свои войска и проявит волю к деэскалации.

Это касается и санкций против "Северного Потока- 2". Зеленский заверил Байдена, что несмотря на его призывы смягчить риторику, он продолжит добиваться ограничений против российской трубы.

И второе – Зеленский просит от США выделить больше вооружения Украине уже сейчас, чтобы Кремль понимал, что нападение России точно споткнется об сильную украинскую армию. Резюмируя, на сегодняшний день Запад не пошел на уступки Кремлю и вероятность его вторжения в Украину не исчезла, но запущенный переговорный процесс, может на какое-то время остановить Путина.