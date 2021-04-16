Байден считает, что Россия находится вне мирового сообщества
Президент США Джо Байден считает, что Россия сейчас находится за пределами мирового сообщества. Бывшая "Большая восьмерка" пока является "Большой семеркой".
Источник:Белый дом
Такое мнение американского лидера выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это произошло на брифинге 16 апреля.
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После того, как Россия в 2014 году вышла из G8, Байден предлагал ей "мост обратно".
15 апреля он предложил провести Европейский саммит с президентом России Владимиром Путиным,
– заявила Псаки.
По ее словам, потенциальная встреча была бы в интересах России.
Последние новости об отношениях США и России
- Байден заявил, что поддержит Украину в случае российской эскалации на Донбассе. Он также призвал Путина прекратить агрессивные действия и уменьшить напряжение в отношениях с Киевом.
- 15 апреля Президент ввел санкции против России. Ограничения ввели также из-за вмешательства Москвы в президентские выборы.
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции. Они также призвали Россию прекратить провокации возле границы Украины.
- В России возмутились таким решением и назвали его "неприемлемым".
- Байден также объявил чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности из-за действий Кремля.
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