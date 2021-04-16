Президент США Джо Байден считает, что Россия сейчас находится за пределами мирового сообщества. Бывшая "Большая восьмерка" пока является "Большой семеркой".

Такое мнение американского лидера выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это произошло на брифинге 16 апреля.

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После того, как Россия в 2014 году вышла из G8, Байден предлагал ей "мост обратно".

15 апреля он предложил провести Европейский саммит с президентом России Владимиром Путиным,

– заявила Псаки.

По ее словам, потенциальная встреча была бы в интересах России.

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