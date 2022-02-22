Байден считает, что у России еще есть время вернуться к дипломатии

Президент США подчеркнул, что у российского диктатора Владимира Путина до сих пор остается возможность отступить от кровавых сценариев и не совершать новых вторжений в Украину. Штаты при этом остаются открытыми к переговорам.

Соответствующее заявление Джозеф Байден сделал во время своего очередного обращения к гражданам США в Белом доме. По словам американского президента, весь мир видит, что Россия пересекла границу и нарушила ряд международных законов.

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Во время своего заявления глава Овального кабинета объявил новые санкции против РФ – за признание террористических анклавов на Донбассе.

Будем судить по действиям, а не по словам

В конце своей речи Байден отметил, что Путин еще может избежать кровопролития и сокрушительных санкций против России, если вернется к дипломатии.

Однако весь цивилизованный мир не будет смотреть на слова, а будет судить о России исключительно по ее действиям.



США и союзники открыты к дипломатии, если она является серьезной. Мы готовы отвечать на любые действия России в единстве, четко и в координации. Надеюсь, что дипломатия все еще сработает,

– подчеркнул Байден.

Смотрите видео речи Байдена о дипломатическом выходе из российского кризиса:



Объявил серьезные санкции и пригрозил укреплением Балтийских стран

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон продолжит военную помощь Украине. Кроме того, в случае, если российские оккупационные войска задержатся в Беларуси, НАТО значительно повысит оборонную способность Латвии, Литвы и Эстонии.

В качестве же наказания за признание созданных Москвой на Донбассе квазиобразований Байден объявил санкции в отношении РФ, которые начнут действовать с 23 февраля: