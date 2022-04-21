Байден сделает заявление о ситуации в Украине

Президент США Джо Байден намерен сделать заявление о войне в Украине. Он выступит сегодня, 21 апреля.

Байден как раз работает над завершением нового пакета помощи для вооружения украинской армии. Выступление запланировано на 9:45 (16:45 по Киеву – 24 канал).

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Что скажет Байден

Ожидается, что он должен рассказать о новых усилиях США по поддержке и помощи Украине, которую предоставляют.

Американский чиновник сообщил Reuters, что новый пакет вооружений, вероятно, будет иметь примерно такой же размер, как тот, который объявили на прошлой неделе. Впрочем, детали до сих пор уточняют.

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