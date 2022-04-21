Байден саме працює над завершенням нового пакету допомоги для озброєння української армії. Виступ запланували на 9:45 ( 16:45 за Києвом – 24 канал).

До теми Вони жорсткі й горді – більше, ніж я думав, – Байден про українців та їхній опір Росії

Що скаже Байден

Очікують, що він має розповісти про нові зусилля США щодо підтримки та допомоги Україні, яку надають.

Американський чиновник повідомив Reuters, що новий пакет озброєнь, ймовірно, матиме приблизно такий самий розмір, як той, що оголосили минулого тижня. Втім, деталі досі уточнюють.

Вас може зацікавити, що думає експерт про Росію і США: дивіться відео

,