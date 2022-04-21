Також він зазначив, що єдність НАТО шокувала Путіна. Про це президент США заявив 20 квітня під час зустрічі з американськими військовими лідерами.

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Байден розхвалив українських військових на початку зустрічі.

Вони (ЗСУ – 24 канал) більш жорсткі і горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою,

– сказав президент США.

До того ж чиновник зазначив, що Путін не розраховував на те, що зможе утримати нас разом. Хоч сталося навпаки.

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