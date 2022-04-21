Прохання генсека було про тимчасове припинення вогню з 21 квітня. Про позицію російської сторони повідомив український посол в ООН Сергій Кислиця.
Гутерреш закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі,
– сказав посол.
Російський представник у звичному дусі розповідав про "денацифікаю" України. Мовляв, всі завдання щодо цього і так званого "звільнення" будуть виконані.
Ви маєте побачити, що насмілився сказати представник Росії: дивіться відео
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