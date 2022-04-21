Байден сегодня объявит о предоставлении Украине новой военной помощи, – CNN

Ожидается, что президент США Джозеф Байден анонсирует в четверг дополнительную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Дополнительный пакет рассчитан на сферу безопасности Украины.

Издание CNN сообщает, что 21 апреля Байден планирует рассказать американцам о новом пакете помощи. По данным того же издания, сумма пакета составит 800 миллионов долларов.

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Пакет дополнительной помощи завершили в последние дни, и теперь Байден объявит о его предоставлении Украине.

Последний пакет поступит через неделю после того, как администрация Байдена санкционировала пакет безопасности на сумму 800 миллионов долларов. Он впервые с начала полномасштабного российского вторжения включал тяжелое вооружение, включая артиллерийские и противоартиллерийские радары.

Администрация Байдена работает над тем, чтобы как можно быстрее получить военную помощь Украине, поскольку они полагают, что война находится на критической стадии, и дальнейшая помощь США может изменить ситуацию на Востоке.

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