Видання CNN повідомляє, що 21 квітня Байден планує розповісти американцям про новий пакет допомоги. За даними того ж видання сума пакету сягатиме 800 мільйонів доларів.

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Пакет додаткової допомоги завершили останніми днями, і тепер Байден оголосить про його надання Україні.

Останній пакет надійде через тиждень після того, як адміністрація Байдена санкціонувала пакет безпеки на суму 800 мільйонів доларів. Він вперше з початку повномасштабного російського вторгнення включав важке озброєння, включаючи артилерійські та протиартилерійські радари.

Адміністрація Байдена працює над тим, щоб якомога швидше отримати військову допомогу Україні, оскільки вони вважають, що війна знаходиться на критичній стадії, і подальша допомога США може змінити ситуацію на Сході.

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