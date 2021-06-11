В первую очередь Байден должен был встретиться с Зеленским – а не с Путиным, – глава МИД Польши

Збигнев Рау заявил, что очередность встреч Джо Байдена является неподходящей. Президент США должен сначала встретиться с Владимиром Зеленским, а уже тогда – с Владимиром Путиным.

Глава МИД Польши Рау заявил, что пригласить Зеленского в Вашингтон – это хорошее решение. В то же время визит состоится уже после встречи Байдена с Путиным.

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Если речь идет о приглашении пана президента Владимира (24-канал) Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, является несоответствующей,

– заметил Рау.

Кроме того, глава дипломатии Польши также заявил, что не поддерживает решение Вашингтона отказаться от санкций против компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2".

Детали от Рау

По словам чиновника, Германия и Россия совместно реализуют свои экономические интересы. Это происходит за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.

Рау отметил, что когда Польша устанавливала контакты с администрацией США, Штаты пообещали консультироваться по всем вопросам.

В то же время Рау и другие министры той части Европы узнали о решении по "Северному потоку-2" фактически из СМИ.

Глава МИД Польши подчеркнул: его страна ждет объяснения по этому делу.