Глава МЗС Польщі Рау заявив, що запросити Зеленського до Вашингтона – це добре рішення. Водночас візит відбудеться вже після зустрічі Байдена з Путіним.

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Якщо мовиться про запрошення пана президента Володимира (24 – канал) Зеленського, то це було добрим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною,

– зауважив Рау.

Окрім того, голова дипломатії Польщі також заявив, що не підтримує рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2".

Деталі від Рау

За словами посадовця, Німеччина та Росія спільно реалізують свої економічні інтереси. Це відбувається коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.

Рау наголосив, що коли Польща встановлювала контакти з адміністрацією США, Штати пообіцяли консультуватися щодо усіх питань.

Водночас Рау та інші міністри тієї частини Європи дізналися про рішення щодо "Північного потоку-2" фактично зі ЗМІ.

Глава МЗС Польщі наголосив: його країна чекає пояснення у цій справі.

Зауважте! Джо Байден розпочав свою 8-денну поїздку до Європи. З Володимиром Путіним він зустрінеться у Женеві 16 червня.