Глава МЗС Польщі Рау заявив, що запросити Зеленського до Вашингтона – це добре рішення. Водночас візит відбудеться вже після зустрічі Байдена з Путіним.
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Якщо мовиться про запрошення пана президента Володимира (24 – канал) Зеленського, то це було добрим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною,
– зауважив Рау.
Окрім того, голова дипломатії Польщі також заявив, що не підтримує рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2".
Деталі від Рау
- За словами посадовця, Німеччина та Росія спільно реалізують свої економічні інтереси. Це відбувається коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.
- Рау наголосив, що коли Польща встановлювала контакти з адміністрацією США, Штати пообіцяли консультуватися щодо усіх питань.
- Водночас Рау та інші міністри тієї частини Європи дізналися про рішення щодо "Північного потоку-2" фактично зі ЗМІ.
- Глава МЗС Польщі наголосив: його країна чекає пояснення у цій справі.