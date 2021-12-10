Байден собирает союз стран против России: государства будут наказывать путинское окружение

Во главе с Джо Байденом 110 стран пытаются найти решения для глобальной борьбы с коррупцией и авторитаризмом. Саммит за демократию уже приносит свои плоды, в том числе и для Украины.

Ведь против одного из противников борьбы с коррупцией и коррумпированного судьи в Украине США сегодня ввели новые санкции. И это должно послужить хорошим толчком для украинской власти.

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Саммит – это первое виртуальное заседание нового Альянса за демократию, где будут представлены не только главы приглашенных стран, но и лидеры общественных организаций, борцы с коррупцией и защитники прав человека на местах.

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Что хочет Байден

Открывая саммит Джо Байден заявил, что демократиям нужно объединяться, чтобы борьба с автократами и коррупцией стала действительно успешной. Важно отметить, что саммит проходит после недели, в течение которой Байден противостоял двум авторитарным державам – России и Китаю.

Только за последние дни американский президент провел переговоры с Путиным, которому пригрозил масштабными санкциями в случае агрессии против Украины, а также объявил бойкот Олимпиаде в Китае за нарушение прав человека, чему уже вторят и другие демократические страны.

Глобально Джо Байден стремится возглавить огромный Альянс по восстановлению демократии во всем мире. В первую очередь путем борьбы с возрастающими автократиями, такими как Китай и Россия.

Для этого есть все поводы, ведь ежегодный индекс демократии Freedom House снижается все последние 15 лет. В отчете этой исследовательской группы, говориться о том, что 75% население планеты, в прошлом году почувствовали упадок демократии.

Не хотят злить Путина

Реальность может показаться не настолько радужной как в планах Байдена и причиной тому может выступать и он сам. В случае с Китаем – борьба с автократией действительно на лицо. Например, сегодня так называемый уйгурский трибунал в Лондоне вынес окончательное решение – притеснение прав мусульманских уйгуров в китайском Синьцзяне является геноцидом!

Конгресс США тут же принял решение о запрете экспорта любых товаров из Синьцзяна, как раз за использование практически рабского труда уйгуров. Но вот в отношении России, у многих возникает масса вопросов – а действительно ли Байден в полной мере противостоит диктатуре Путина?

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Ведь уже после переговоров стала появляться информация о том, что США и еще несколько союзников по НАТО, готовы создать отдельный орган для консультаций с Россией относительно обеспокоенности Путина расширению НАТО на восток. Кроме того, в западную прессу попала информация, что Украину в ближайшие 10 лет вряд ли примут в Альянс для сохранения стабильности в регионе.

Проще говоря – для того, чтобы не злить Путина. Как минимум это сильно выбивается из концепции борьбы с авторитаризмом, которая заявлена в программе Саммита за демократию.

С другой стороны, полумеры в отношении России могут сильно выиграть время для Вашингтона, пока тот работает над консолидацией всех демократий в огромный клуб против условных Москвы и Пекина. К слову, еще до начала Саммита, в России заявили о том, что Байден пытается создать именно Альянс, который будет медленно уничтожать Кремль. И похоже, они правы.

Как отреагировал Китай

Отдельно стоит отметить и реакцию Китая на Саммит за демократию. Пекин просто поразил весь мир своей обидой на то, что его на Саммит не позвали.

По словам китайских чиновников, оказывается, в Китае тоже демократия! И это несмотря на то, что коммунисты просто не терпят никакой оппозиции, лидер Си Цзиньпин пришел к власти без каких-либо всенародных выборов, а любые призывы к демократии наказываются тюрьмой.

Но, тем не менее, китайцы заявляют: "У нас настоящая демократия, просто вы еще этого не поняли". Более того, Китайская коммунистическая партия накануне даже провела свой Международный форум за демократию.

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Кроме того, Пекин пришел в ярость из-за того, что на Саммите за демократию Байдена оказались приглашены не представители Китая, а власти Тайваня. Поэтому, дипломатическая война за умы только начинается, ведь ни Байден, ни Си точно не остановятся.

Как США помогут Украине бороться с коррупцией

Давайте перейдем к вопросам саммита, которые непосредственно касаются нас с вами. Ведь одной из важнейших тем первого дня Саммита за демократию, стала борьба с коррупцией. Кому как не нам знать, что это настоящая болезнь.

Накануне Саммита Джо Байден опубликовал первую в истории стратегию правительства США по борьбе с коррупцией. Что же в этой стратегии заложено? Пропустим разъяснения о том, чем пагубна коррупция и перейдем к тому как же ее побороть в глобальном плане.

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Чтобы заставить правительства разных стран, в нашем случае команду Зеленского, реально бороться с коррупцией, госорганы США, такие как Министерства торговли и финансов, а также USAID, будут проверять страну на предмет коррупции прежде чем выдать какую-то помощь.

Звучит довольно жестко, а потому США решили сделать первый шаг – если окажется так что, например, у команды Зеленского есть политическая воля к борьбе с коррупционерами, но нет действенных инструментов, то США их любезно предоставят. Так сказать, сделают первый пинок.

Кто получил новые санкции

И вот сегодня эта стратегия глобальной борьбы с коррупцией начала работать и в отношении Украины. США ввели санкции против Андрея Портнова – человека непосредственно работавшего в команде Виктора Януковича. Причем санкции по Акту Магнитского, а их вводят в отношении личностей причастных к мошенничеству, преследованию и нарушению прав человека.

По словам Центра противодействия коррупции в Украине, именно Портнов причастен к попытке срыва назначения нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это, по сути первый сигнал Киеву о том, что Вашингтон решительно настроен наказывать всех, кто мешает вести борьбу с коррупцией в Украине. И Офису Президента стоило бы прислушаться к этому сигналу.

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В добавок, санкции ввели еще и против экс-главы Конституционного суда Украины Александа Тупицкого. А это уже не пинок, а помощь украинской власти, ведь избавится от него, казалось, невозможно. Вот если для Украины первый день Саммита может стать в итоге положительным, то для России не очень.

Я не зря сказал ранее, что Байден может идти на уступки Путину, просто, чтобы выиграть время. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Дело в том, что санкции ввели не только против украинцев. И команда Байдена тут же призвала все страны участницы Саммита сделать то же самое.

Какова цель демократического саммита

В дальнейшем участники Нового демократического клуба должны сформировать у себя собственные аналоги Акта Магнитского – санкционного пакета против всех кто замешан в коррупции и нарушении прав человека по всему миру.

Это даст возможность США собрать огромный клуб стран, которые смогут наказывать санкциями путинское окружение одновременно! А это уже намного более ощутимый удар, чем Кремль чувствовал до сегодня.

Первый день Саммита за демократию – это лишь начало формирования огромного демократического Альянса, который в будущем может сильно прижать авторитарные Китай и Россию. Но это будет возможно только в том случае, если сам Джо Байден не будет идти даже на малейшие уступки диктаторам Путину и Си Цзиньпину.