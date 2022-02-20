Байден срочно собрал Совет нацбезопасности США из-за ситуации вокруг Украины

Джо Байден провел срочное заседание Совета по национальной безопасности США. Оно произошло на фоне обострения на Донбассе и угрозы нового вторжения России.

Заседание прошло в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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У Байдена написали, что Совет национальной безопасности США собрали, чтобы обсудить наращивание российской армии возле границ Украины.

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