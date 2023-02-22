Байден утер нос Путину в Варшаве

Путин забыл сказать о целях войны против Украины. В прошлом году он что-то говорил, как баран, о денацификации и демилитаризации Украины. Однако Киев свободен, а Украина есть, была и будет.

Почему "расширение НАТО" не причина большой войны

Владимир Путин, который очень любит тему расширения НАТО, в своем обращении забыл сказать самое главное – "нравится не нравится, НАТО расширяется". В Альянс вступают Швеция и Финляндия.

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Когда Путин объясняет нападение на Украину расширением НАТО, то хочется объяснить агрессору, что последняя волна расширения Альянса была зафиксирована в Европе в 2004 году. Тогда в Альянс вступили страны Балтии и Словакия. То есть, нюанс в том, что последние 20 лет Альянс не расширялся.

В то же время, когда была волна расширения в 2004 году, Путин уже был президентом. То есть выходит, что этот мстительный маньяк 20 лет ждал, чтобы ответить Западу?

Итак, Путин в ответ НАТО и США заявил, что выходит из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Тогда же, во время своей речи в Варшаве, президент США Джо Байден проигнорировал все ядерные угрозы главы Кремля. Американский лидер прекрасно знает, что у него тоже есть ядерная бомба. Просто об этом не упоминают.

Путин снова трясет чемоданчиком и думает, что он ядерный. Однако на самом деле – это чемодан, в который собирают его нечистоты.

Путин надменно вышел из договора, который все равно не работал

Давайте проанализируем, что случилось после того, как Россия заявила, что заканчивает свое участие в договоре, который заканчивается уже в этом году. Стало страшно? Согласно договору, в странах должны проходить взаимные инспекции, которые уже много лет никто не проводил.

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То есть, по сути, Путин вышел из неработающего договора. Кроме того, он добавил, что Россия обязуется не увеличивать количество носителей ядерного оружия, предусмотренных договором. То есть Путин не дурак и жить хочет.

Через год после полномасштабного вторжения в Украину Россию выперли с энергетического рынка Европы. Ее доля на этом рынке составляла практически 40%, а теперь – около 0%. Газ, транспортируемый в Европу, транзитом идет через Украину. Мы снабжаем энергией наших западных партнеров, которые дают нам танки, поэтому не можем отказаться от транзитных операций. Кроме того, российские оккупанты хорошо за это платят.

Но, внимание, россияне, почему Путин вам об этом не говорит? Российская пропаганда называет Запад "нацистскими государствами", а Кремль при этом продолжает снабжать их стратегическим ресурсом.

Путин потерял цели вторжения в Украину

Вернемся к целям вторжения. Первоначально планировалась борьба с клоунами и наркоманами под брендом денацификация и демилитаризация. Байден прямым текстом сказал, что Украине и дальше будут оказывать военную помощь. Путин о старых целях не говорит, а новые не ставит. Никто не знает, чего он хочет, кроме массовой гибели российских солдат.

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В Украине люди за идею готовы воевать и умирать, а что предлагает Путин? Уничтожить Украину, потому что Россия – большое государство? Имидж российского солдата за год войны окончательно сформировался – это военный преступник. Байден обещает их всех наказать.

Глава Белого дома назвал Путина главным злом на этой планете. Больше никто не собирается умиротворять агрессора.