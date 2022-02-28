Байден в третий раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

В понедельник, 28 февраля, мировые политики вновь встретятся для обсуждения войны России с Украиной. К разговору присоединятся лидеры США, ЕС, НАТО, а также Канады, Японии и 6 европейских государств.

Встреча будет закрытой и пройдет в формате видеоконференции.

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"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", – говорится в сообщении на сайте главы правительства Канады.

За последний месяц это уже вторая подобная встреча. Однако теперь к видеоконференции присоединятся лидеры Японии и Румынии.

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