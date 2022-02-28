Зустріч буде закритою та пройде у форматі відеоконференції.

Важливо Байден доручив терміново дати Україні 600 мільйонів на оборону

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Об'єднаного Королівства, ЄС та НАТО для обговорення України", – мовиться у повідомленні на сайті глави уряду Канади.

За останній місяць це вже друга подібна зустріч. Однак тепер до відеоконференції приєднаються лідери Японії та Румунії.