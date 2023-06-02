Как оказалось, американский лидер споткнулся из-за мешка с песком. Соответствующее видео уже распространяется в сети, информирует 24 Канал.

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Байден упал на сцене

На обнародованном видео можно увидеть, как президент США вручил одному из военных диплом, а затем упал, когда шел к своему стулу. Встать Байдену помогла охрана.

Затем американский президент показал охране мешок с песком, из-за которого он споткнулся. А после Байден сел на стул и продолжил наблюдать за церемонией.

К счастью, с Байденом все хорошо и после падения он чувствует себя удовлетворительно.

Как на сцене упал президент США: смотрите видео

Байден идет на второй срок

Отметим, что президент США Джозеф Байден 25 апреля официально заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут в следующем году.

Президент США заявил, что задачей его первой каденции была борьба за демократию. Он отметил, что личная свобода является фундаментальной для того, кем являются американцы – нет ничего более важного и сакрального.