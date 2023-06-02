Як виявилось, американський лідер перечепився через мішок з піском. Відповідне відео вже шириться мережею, інформує 24 Канал.

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Байден упав на сцені

На оприлюдненому відео можна побачити, як президент США вручив одному з військових диплом, а потім впав, коли йшов до свого стільця. Підвестися Байдену допомогла охорона.

Потім американський президент показав охороні мішок з піском, через який він перечепився. А після Байден сів все ж таки на стілець і продовжив спостерігати за церемонією.

На щастя, з Байденом все гаразд і після падіння він почувається добре.

Як на сцені впав президент США: дивіться відео

Байден йде на другий термін

Зауважимо, що президент США Джозеф Байден 25 квітня офіційно заявив, що балотуватиметься на другий термін. Вибори відбудуться наступного року.

Президент США заявив, що завданням його першої каденції була боротьба за демократію. Він зауважив, що особиста свобода є фундаментальною для того, ким є американці – немає нічого важливішого та сакральнішого.