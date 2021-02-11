Президент США Джо Байден 10 февраля впервые провел официальный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили глобальные проблемы мира.

О чем говорили мировые лидеры

Политики обсудили пандемию коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

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Два лидера обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии COVID-19, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване, а также в отношении нарушений прав человека.

Отношения США и Китая: главное