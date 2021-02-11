Пандемия и изменение климата: Байден впервые созвонились с президентом Китая
Президент США Джо Байден 10 февраля впервые провел официальный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили глобальные проблемы мира.
Источник:Белый дом
О чем говорили мировые лидеры
Политики обсудили пандемию коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.
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Два лидера обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии COVID-19, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване, а также в отношении нарушений прав человека.
Отношения США и Китая: главное
- В декабре 2020 года США ввели торговые санкции против Китая. Это произошло еще при каденции президента Дональда Трампа. Ограничения ввели против китайских субъектов, которых подозревают в причастности к нарушению прав человека и тому подобное.
- Сразу после инаугурации Джо Байдена, власти Китая ввели санкции против Администрации Трампа. В списке оказался даже госсекретарь Майк Помпео.
- Сам Байден называет Китай крупнейшим конкурентом США. Впрочем политик готов сотрудничать с Пекином, если это будет в интересах его государства.
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