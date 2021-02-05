Самый большой конкурент США – Байден о Китае
Президент США Джо Байден заявил, что будет противодействовать агрессивным действиями Китая. Однако он готов к сотрудничеству с Пекином, если это будет отвечать интересам США.
Источник: "Голос Америки"
Байден подчеркнул, что будет конкурировать с Китаем с позиции силы. Об этом президент заявил 4 февраля во время выступления в Госдепе.
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Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальную собственность и мировой порядок,
– заявил политик.
Он отметил, что Белый дом готов работать с Пекином, если это будет отвечать их интересам.
"Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна", – отметил Байден.
Отношения США и Китая: последние новости
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