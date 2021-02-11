Президент США Джо Байден 10 лютого вперше провів офіційну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери держав обговорили глобальні проблеми світу.

Про що говорили світові лідери

Політики обговорили пандемію коронавірусу, зміну клімату та запобігання поширенню зброї у світі.

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Два лідери обмінялися думками з питань протидії пандемії COVID-19, загальних викликів глобальної безпеки у сфері охорони здоров'я, зміни клімату та запобігання поширенню зброї,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, Байден висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Гонконзі, Сіньцзян-Уйгурському автономному районі й на Тайвані, а також щодо порушень прав людини.

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