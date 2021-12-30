Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации Байдена. В Вашингтоне готовы к дипломатическому разговору с Москвой.

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Агрессия России вызовет новые жесткие санкции

Вместе с тем, в США заверили, что новое вторжение России на украинскую территорию спровоцирует жесткие санкции, а также усиление НАТО. Кроме того, Киев может получить дополнительную помощь для защиты от России.

От Москвы хотят увидеть "стремление к деэскалации". Американцы в настоящее время координируют свои усилия с европейскими партнерами, они касаются противодействия наращиванию российских войск на границе Украины.

Обратите внимание! Предварительно Джо Байден позвонит Владимиру Путину в 21:30 по киевскому времени. Инициатива разговора, по информации СМИ, принадлежит российскому президенту.

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Что известно о переговорах Путина и Байдена:

В предыдущий раз Путин и Байден проводили переговоры в видеоформате. Они прошли 7 декабря.

Звонок 30 декабря, сообщили в Белом доме, состоится в закрытом для прессы режиме.

Вероятно, что президент США потребует от главы Кремля отвести войска от границы Украины.

О результатах предыдущих переговоров Путина и Байдена в WTF: